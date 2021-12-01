"Дніпро-1" став останнім чвертьфіналістом Кубка України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На 18-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олександр Пихальонок. Перевагу "Дніпра-1" подвоїв Ігор Когут, який забив на старті другого тайму.



У чвертьфіналі Кубка України зіграють "Дніпро-1", "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", ПФК "Львів", "Зоря" та "Металіст".



Кубок України



1/8 фіналу



1 грудня



"ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1" 0:2



Голи: Пихальонок, 18, Когут, 53

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