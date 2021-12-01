"Дніпро-1" став останнім чвертьфіналістом Кубка України з футболу
У перенесеному матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Дніпро-1" переміг "ЛНЗ Черкаси"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 18-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олександр Пихальонок. Перевагу "Дніпра-1" подвоїв Ігор Когут, який забив на старті другого тайму.
У чвертьфіналі Кубка України зіграють "Дніпро-1", "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", ПФК "Львів", "Зоря" та "Металіст".
Кубок України
1/8 фіналу
1 грудня
"ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1" 0:2
Голи: Пихальонок, 18, Когут, 53
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" розтрощила "Металіст 1925".
- 27 жовтня полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес".
- В іншому матчі "Динамо" виграло у "Маріуполя".
- Після цього донецький "Шахтар" розгромив "Чорноморець" в Одесі.
- 28 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Львів" переміг "Альянс" з першої ліги.
- Луганська "Зоря" на виїзді перемогла "Рух" у Львові.
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