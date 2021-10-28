"Зоря" в овертаймі вибила "Рух" з Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Команди не зуміли визначити переможця в основний час, тому довелось грати овертайм, де сильнішими виявились футболісти "Зорі". Луганська команда зуміла забити двічі.



Шахаб Захедітабар двічі вразив ворота львівської команди на 100-й і 110-й хвилинах. Востаннє іранець забивав більше місяця тому - 26 вересня у ворота СК "Дніпро-1".



Кубок України

1/8 фіналу

28 жовтня

"Рух" - "Зоря" 0:2

Голи: Шахаб, 100, 110

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