"Зоря" в овертаймі вибила "Рух" з Кубка України
У 1/8 фіналу Кубка України з футболу луганська "Зоря" на виїзді перемогла "Рух" у Львові
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команди не зуміли визначити переможця в основний час, тому довелось грати овертайм, де сильнішими виявились футболісти "Зорі". Луганська команда зуміла забити двічі.
Шахаб Захедітабар двічі вразив ворота львівської команди на 100-й і 110-й хвилинах. Востаннє іранець забивав більше місяця тому - 26 вересня у ворота СК "Дніпро-1".
Кубок України
1/8 фіналу
28 жовтня
"Рух" - "Зоря" 0:2
Голи: Шахаб, 100, 110
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" розтрощила "Металіст 1925".
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