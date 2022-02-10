"Дніпро-1" зібрався купити футболіста з топ-чемпіонату

Про це повідомляє YouTube-канал ТаТоТаке.



За інформацією джерела, "Дніпро-1" та "Реймс" близькі до того, щоб оформити трансфер Діона Лопі. Сума потенційної угоди не повідомляється, але контракт сенегальця чинний до 2024 року, тому українцям не вдасться підписати півзахисника безплатно.



В цьому сезоні чемпіонату Франції Діон Лопі зіграв за "Реймс" 13 матчів. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.



Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

9 лютого стало відомо, що лівий захисник бразильського "Шапекоенсе" Габріель Бусанелло ​​​​​​вирушив в оренду до СК "Дніпро-1".

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