Дніпропетровщину обстріляли 10 разів за ніч: є пошкодження, родини лишилися без світла
Уночі 27 серпня Дніпропетровська область зазнала 10 обстрілів з ракет і артилерії. Є зруйновані будівлі. Щонайменше 5 тис. родин лишилися без світла
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму телеграмі.
Окупанти завдали 7 ударів по Нікопольському району. Марганецьку та Червоногригорівську громади 20 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Постраждалих і загиблих немає. Є пошкодження житлових будинків.
У Нікополь прилетіло сім снарядів із важкої артилерії. Унаслідок удару понівечено з десяток приватних будинків, навчальний центр і лінії електропередач. Близько 5 тис. родин залишилися без світла. Частині з них вже повернули електроенергі. Аварійні служби працюють.
Криворізький район обстріляно з "Ураганів" і ствольної артилерії. Пошкоджень зазнала Зеленодольска громада. Загиблих немає, є постраждалі.
- 26 серпня ворог не менш анктивно обстрілював райони Дніпропетровщини.
- Пізніше того ж дня Валентин Резніченко повідомив, що окупанти чотири рази обстрілювали Зеленодольску громаду. Унаслідок ударів загинула літня жінка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе