Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму телеграмі.

Окупанти завдали 7 ударів по Нікопольському району. Марганецьку та Червоногригорівську громади 20 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Постраждалих і загиблих немає. Є пошкодження житлових будинків.

У Нікополь прилетіло сім снарядів із важкої артилерії. Унаслідок удару понівечено з десяток приватних будинків, навчальний центр і лінії електропередач. Близько 5 тис. родин залишилися без світла. Частині з них вже повернули електроенергі. Аварійні служби працюють.

Криворізький район обстріляно з "Ураганів" і ствольної артилерії. Пошкоджень зазнала Зеленодольска громада. Загиблих немає, є постраждалі.

26 серпня ворог не менш анктивно обстрілював райони Дніпропетровщини.

Пізніше того ж дня Валентин Резніченко повідомив, що окупанти чотири рази обстрілювали Зеленодольску громаду. Унаслідок ударів загинула літня жінка.