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До 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійдуть 4 банки, зокрема Альфа-банк, - Politico

13 лютого, 2023 понедiлок
15:12
війна з Росією санкції проти Росії

У 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії увійдуть 130 організацій та осіб, а також чотири банки, серед яких є найбільший приватний банк Альфа-Банк, засновником якого є мільярдер Михайло Фрідман

Про це інформує Politico.

Списки зі 130 осіб та організацій запропонували країни Балтії, Польща, Франція, Німеччина та інші. Видання зазначає, що під санкції потраплять російське військове керівництво, загарбницька влада, яку Росія призначила на окупованих територіях, журналісти та пропагандисти, які працюють у російських державних ЗМІ.

Також обмеження стосуватимуться компаній та осіб, які перебувають в інших країнах та які пов'язані з військовими діями РФ або ПВК Вагнера. Зокрема мовиться про перебування цих осіб в Малі та Ірані, який звинувачують у продажі безпілотників та компонентів російській армії.

Видання зазначає, що новий санкційний пакет також заборонятиме російським громадянам працювати в компаніях критичної інфраструктури Європейського Союзу. Мовиться про електромережі та постачальників газу.

Крім того, 10-й пакет санкцій міститиме додаткові торговельні заборони на імпорт до ЄС низки російських продуктів. Зокрема гуми, асфальту або бітуму (нафтопродукту). Також буде заборонений експорт товарів ЄС до Росії, зокрема вантажівки, інші важкі вантажні транспортні засоби та будівельні машини. Заборонятиметься експортувати й електронні компоненти, які РФ може використовувати для виготовлення зброї.

Politico пише, що Брюссель також планує включити до санкційного списку судноплавну компанію з Дубаю. Її підозрюють у допомозі Росії в обході санкцій на експорт нафти.

  • 20 січня ЗМІ повідомили, що країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
  • 27 січня стало відомо, що ЄС на пів року продовжив санкції проти РФ, введені через агресію в Україні.
  • 30 січня кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Європейський Союз до кінця тижня має узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ.
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