ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за два тижні, - Йозвяк

Про це написав у twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.