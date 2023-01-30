ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за два тижні, - Йозвяк
Європейський Союз до кінця тижня має узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ
Про це написав у twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.
- 20 січня ЗМІ повідомили, що країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
- 27 січня стало відомо, що ЄС на пів року продовжив санкції проти РФ, введені через агресію в Україні.
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