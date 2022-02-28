До 14:00 було знищено понад 200 одиниць техніки окупантів на напрямках траси Ірпінь-Житомир, - Арестович

Про втрати ворога на трасі між Києвом і Житомиром він написав у своєму Facebook.



"Боже мій, знали б ви, як ми їх метелимо зранку під Києвом. За підтвердженими оцінками, до 14.00 було знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках траси Ірпінь-Житомир", - повідомив Арестович.

