Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що початку повномасштабного вторгнення Росії, слідчі СБУ відкрили понад 1600 кримінальних проваджень за статтею "Колабораційна діяльність", матеріали з доказами зради та співпраці з ворогом з боку 420 людей уже перебувають у судах.

"За матеріалами СБУ близько 420 осіб, щодо яких наші слідчі зібрали докази колабораціонізму та зради, незабаром отримають вироки суду. Залежно від ступеня вини, їм доведеться провести до 15 років за ґратами або ж отримати довічне ув’язнення", - зазначив на брифінгу представників Сил безпеки та оборони України речник СБУ Артем Дехтяренко.

Повідомляється, що з 24 лютого слідчі СБУ загалом, за всіма підслідними статтями, здійснювали досудове розслідування у понад 32 тис. кримінальних проваджень. Більша частина з них стосується звірств окупантів і порушень законів та звичаїв війни.

"Якщо перерахувати це на дні, то щодня слідчі СБУ відкривають по 160 нових кримінальних проваджень. Тобто щогодини спецслужба викриває щонайменше 6 злочинів проти України. Ця цифра говорить сама за себе", - додав Дехтяренко.

Раніше, 21 вересня стало відомо, що на війні Росії проти України було ліквідовано псевдополковника й так званого командира батальйону елдеенерівців Олексія Єремєєва.

23 вересня стало відомо, що за матеріалами Служби безпеки України, 15 років проведуть за ґратами ще 7 бойовиків, які воювали у лавах армії Росії.

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