До Європи прибудуть 10,5 тис американських військових на ротацію, – Пентагон
США відправить 10,5 тисяч військових на ротацію до Європи упродовж найближчих місяців
Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.
Як підкреслив Кірбі, ці сили не підуть до України, а перебуватимуть у Європі для забезпечення оборони країн НАТО.
"Їхня ротація розроблена для реагування на поточне середовище безпеки", – зазначає він.
Загальна кількість американських військ у Європі залишатиметься на рівні близько 100 тисяч солдатів.
- За словами Кірбі, якщо Сенат не прийме рішення щодо продовження надання допомоги Україні до 19 травня, між поставками озброєння можуть бути перерви.
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