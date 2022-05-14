До Європи прибудуть 10,5 тис американських військових на ротацію, – Пентагон

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Як підкреслив Кірбі, ці сили не підуть до України, а перебуватимуть у Європі для забезпечення оборони країн НАТО.

"Їхня ротація розроблена для реагування на поточне середовище безпеки", – зазначає він.

Загальна кількість американських військ у Європі залишатиметься на рівні близько 100 тисяч солдатів.

За словами Кірбі, якщо Сенат не прийме рішення щодо продовження надання допомоги Україні до 19 травня, між поставками озброєння можуть бути перерви.

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