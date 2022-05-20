До Франції відбув перший евакуаційний рейс для поранених українців і онкохворих дітей
Франція оголосила про запуск першого рейсу медичної евакуації з Польщі для поранених українців та дітей, хворих на рак
Про це повідомило у своїй заяві міністерство закордонних справ Франції, пише CNN.
У заяві йдеться, що сьогодні літак евакуював сімох українців, поранених на війні, а також трьох українських дітей, хворих на рак, та їхніх опікунів.
Згідно з заявою, пацієнти лікуватимуться за рахунок Франції у різних лікарнях по всій країні.
"Франція, як і раніше, віддана підтримці України та населення, яке постраждало від наслідків російської агресії", - йдеться у повідомленні міністерства.
- Відзначимо, що раніше за допомогою евакуаційних авіарейсів та "летючого шпиталю" важкопоранених українців доправили для лікування у Німеччину
- Також Авіакомпанія SkyUp здійснила 8 евакуаційних рейсів до Ізраїлю – вивезли 1248 українців
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