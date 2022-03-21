Авіакомпанія SkyUp здійснила 8 евакуаційних рейсів до Ізраїлю – вивезли 1248 українців
Заплановано здійснити ще декілька рейсів для 1500 осіб
Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines, інформує Еспресо.TV
"З 6 по 17 березня 2022 року компанія виконала 8 рейсів, які дозволили 1248 українцям евакуюватися до Ізраїлю за програмою репатріації. Разом з нашими пасажирами до Ізраїлю вирушили і їх домашні улюбленці: всього було транспортовано рекордну для компанії кількість тварин – 83", - йдеться у повідомленні перевізника.
Рейси відбулися у співпраці з організацією The International Fellowship of Christians and Jews та за підтримки Посольства України в Республіці Молдова, посла Марка Шевченка та радника посольства у Молдові Сергія Гуменюка.
Авіакомпанія заявляє, що і надалі шукатиме варіанти для ведення операційної діяльності та допомоги громадянам України. Зокрема заплановано вильоти за цим же маршрутом ще для 1500 українців.
- Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг перевізникам, що не літають у Росію та Білорусь.
- Першими результатами активного пошуку варіантів продовження роботи стали рейси з вантажем з Ізраїлю. Було перевезено 16 тонн, а заплановано ще 46.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе