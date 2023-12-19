До Києва прибув новий посол Польщі і анонсував візит очільника МЗС

Про це повідомляє РАР.

У коментарі польському інформагентству Гузи зазначив, що за час перебування в Україні хоче продовжити або впровадити "всі ті позитивні речі, які відбулися під час війни, і ті, які планує запровадити новий уряд".

"Безумовно, це розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни", – пояснив він.

Гузи припустив, що найближчим часом до України приїде новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Підозрюю, що на перших переговорах буде окреслено план, який я, як посол, не будучи особою, яка ухвалює зовнішньополітичні рішення, але реалізуючи зовнішню політику, буду виконувати, і це моє завдання", – сказав він.

Про призначення Ярослава Гузи новим очільником польської дипмісії в Києві стало відомо у жовтні, ще за уряду Матеуша Моравецького.

Хто такий Ярослав Гузи

Ярослав Гузи – має соціологічну освіту, а в часи комунізму був активним опозиціонером, за що був інтернований, передає Укрінформ. На початку 90-х років був радником міністра оборони, а після цього займався приватним підприємництвом. Його дружина - відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.

Ярослав Гузи стає на посаду посла Польщі в Україні замість Бартоша Ціхоцького, який перебуває на посаді з лютого 2019 року. Цихоцький єдиним серед послів країн-членів ЄС і НАТО не виїхав з Києва у перші дні й тижні війни. Згодом в інтерв'ю він розповів про ці тижні у Києві, у тому числі випадок, коли його з колегами прийняли за мародерів.