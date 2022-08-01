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До кінця року долар буде поступово дорожчати, - економічний експерт Дубогриз

1 серпня, 2022 понедiлок
19:13
Економіка доллар, валюта

Євген Дубогриз, експерт з банків та банківського нагляду Case Україна, вважає, що зараз головне, і це буде психологічно важливо, щоб до кінця літа Нацбанк зміг втримати курс долара до гривні на рівні до 40

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що до кінця літа долар стабілізується і буде триматися навколо офіційного курсу. А от до кінця року буде повзуча девальвація, тобто поступово долар буде дорожчати через такі фактори, як війна в Україні, війна в Європі, підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС- ред.) США. Головне зараз, і це буде психологічно важливо, щоб до кінця літа Нацбанк зміг втримати курс долара до гринві на рівні, до 40", - пояснив банківський експерт.

Євген Дубогриз зазначив, що співвідношення євро до долара буде залежати від того, яким буде подальший розвиток війни, чим вона буде жорсткішою, тим євро буде дешевше до долара.

"І другий момент, як швидко Євроцентробанк буде реагувати на інфляцію і підвищуватиме ставки. Зараз ФРС США у три рази підняла ставку і далі буде це робити, а Євроцентробанк лише один раз підняв ставку, тому що йому важче це робити через бюрократичні узгодження. На мою думку, долар і далі по трохи буде дорожчати по відношенню до євро", - підсумував Дубогриз.

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