До кінця війни Україна не називатиме число втрат ЗСУ, - Арестович
До завершення бойових дій заборонено називати конкретну кількість загиблих у Силах оборони України
Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв’ю ВВС Україна.
"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни… Ми несемо втрати, і вони немаленькі. Набагато менші, ніж у росіян, але немаленькі. І кожна буде порахована, кожна залишиться в пам'яті, і кожній родині буде надана і шана, і допомога", - зазначив Арестович.
Він пояснив, що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни, оскільки це є військовою таємницею та може допомогти противнику оцінити ефективність його дій.
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