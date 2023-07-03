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До Мелітополя на зміну вагнерівцям перекидають військових з Дагестану, Північної Осетії та підрозділу "Шторм", - мер Федоров

3 липня, 2023 понедiлок
12:42
Війна з Росією Мелітополь

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, у тимчасово окуповане місто на зміну вагнерівцям приїхали військові з Дагестану, Північної Осетії та підрозділу "Шторм"

Про це інформує міський голова Іван Федоров.

Повідомляється, що поки на Запорізькому напрямку Сили оборони України просуваються та знищують ворога, рашисти завозять військових та важку техніку через тимчасово окуповані міста Мелітополь та Маріуполь. 

"Мешканці Мелітополя помітили у місті позашляховик із написом "Шторм" - це новий підрозділ міноборони РФ, замість вагнерівців, які впали в немилість Путіна", - написав мер і додав, що у місті побільшало окупантів з Дагестану та Північної Осетії.

А над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гвинтокрили армії РФ. 

"Рашисти хочуть закидати фронт своїм "гарматним м'ясом", проте віримо, що у ЗСУ вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію", - додав Федоров.

  • 1 липня Федоров зазначав, що до тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії. Також ворог перевозить техніку в бік Запорізької області через Арабатську стрілку.
  • Натомість 2 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звітувала, що з важкими боями ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
  • 3 липня мер розповів, що близько 60 - 70 тис. цивільних лишаються у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, натомість кількість російських військових у місті навіть перевищує це число.
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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