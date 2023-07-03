Про це інформує міський голова Іван Федоров.

Повідомляється, що поки на Запорізькому напрямку Сили оборони України просуваються та знищують ворога, рашисти завозять військових та важку техніку через тимчасово окуповані міста Мелітополь та Маріуполь.

"Мешканці Мелітополя помітили у місті позашляховик із написом "Шторм" - це новий підрозділ міноборони РФ, замість вагнерівців, які впали в немилість Путіна", - написав мер і додав, що у місті побільшало окупантів з Дагестану та Північної Осетії.

А над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гвинтокрили армії РФ.

"Рашисти хочуть закидати фронт своїм "гарматним м'ясом", проте віримо, що у ЗСУ вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію", - додав Федоров.