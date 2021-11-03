До міністра Любченка прийшли з обшуками, - Слідство.Інфо
Правоохоронці проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка, який подав у відставку
Про це передає Слідство.Інфо.
Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка.
Журналісти зазначають, що обшуки можуть бути пов’язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.
У свою чергу, у Бюро економічної безпеки повідомили, що обшуки також проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.
У СБУ та НАБУ утрималися від коментарів, однак інформацію про проведення обшуків не заперечили.
- Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку.
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