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До міністра Любченка прийшли з обшуками, - Слідство.Інфо

3 листопада, 2021 середа
11:50
Кримінал Олексій Любченко

Правоохоронці проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка, який подав у відставку

Про це передає Слідство.Інфо.

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка.

Журналісти зазначають, що обшуки можуть бути пов’язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

У свою чергу, у Бюро економічної безпеки повідомили, що обшуки також проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

У СБУ та НАБУ утрималися від коментарів, однак інформацію про проведення обшуків не заперечили.

  • Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку.

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Олексій Любченко
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