До околиць Бахмута російська армія підтягує десантно-штурмові загони, – Маляр
До околиць Бахмута російські загарбники підтягують десантно-штурмові загони, але попри важкі бої Збройні сили України продовжують просуватися вперед
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в telegram.
"В Бахмуті й на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, за її словами, росіяни не змінюють цілі, підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони.
"Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута", - наголосила Маляр.
- 13 травня британська розвідка повідомила, що підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку.
- Українські військові продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку та рухаються вперед на деяких ділянках фронту.
- 13 травня повідомлялося, що українські військові поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута. Поки ведуться активні бойові дії, коректних цифр не буде.
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