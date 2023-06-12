До Пакистану прибула перша партія нафти з Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у twitter.

"Раді повідомити, що перший російський вантаж сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі та завтра розпочне розвантаження нафти", - написав прем'єр.

Також Шаріф зазначив, що це перше в історії постачання російської нафти до Пакистану. Він назвав таку угоду "початком нових відносин між Пакистаном та Російською Федерацією".

Нафта для Пакистану: оплата за ресурс

Як відомо, країни Заходу встановили цінову стелю в 60 доларів за барель для всіх, хто купує російську нафту в рамках санкцій проти Москви, однак, згідно з трейдерами та розрахунками Reuters, Індія та Китай платять ціни вище за цю межу.

Натомість Пакистан зробив перше замовлення на знижену ціну російську нафту Пакистан у квітні. Тоді в країні заявляли, що закуповують російську нафту за зниженими цінами з неявної згоди Сполучених Штатів. Посол Пакистану в США Масуд Хан зазначав, що Ісламабад планує збільшити обсяг імпорту російської нафти до 100 тис. барелів на день. Це станеться за умови, якщо перша транзакція з Москвою відбудеться без проблем.

Також країна говорила про план дозволити бартерну торгівлю з РФ, Афганістаном та Іраном, що, на думку аналітиків, може знизити потребу в доларах та ризик транскордонної контрабанди енергоносіїв.

Проте, як повідомляє агентство Reuters, нафта зі знижкою стала для Пакистану полегшенням, адже країна перебувала у кризовому стані щодо платежів і ризикувала оголосити дефолт за своїм боргом. Очікується, що імпорт сирої нафти до країни досягне 100 000 барелів на день після прибуття першої партії.