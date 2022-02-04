До перемоги: найдорожчий футболіст України Малиновський підтримав нашу збірну з футзалу перед матчем з Росією
Найдорожчий футболіст України Руслан Малиновський підтримав нашу збірну з футзалу перед матчем з Росією у півфіналі чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму Twitter-і Малиновський прикріпив скріншот з розкладом півфінальних матчів Євро-2022 і прапор України.
"До перемоги!", - написав найдорожчий футболіст України Руслан Малиновський.
Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) сьогодні, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
- 1 лютого стало відомо, що у півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з Росією.
- 2 лютого колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв побажав збірній Росії перемоги у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.
- 4 лютого капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма розповів, що національна команда "покладе душу й тіло" у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022.
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