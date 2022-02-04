До перемоги: найдорожчий футболіст України Малиновський підтримав нашу збірну з футзалу перед матчем з Росією

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У своєму Twitter-і Малиновський прикріпив скріншот з розкладом півфінальних матчів Євро-2022 і прапор України.



"До перемоги!", - написав найдорожчий футболіст України Руслан Малиновський.



Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) сьогодні, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.