Положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу, - капітан збірної України з футзалу перед матчем з Росією на Євро-2022
Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма розповів, що національна команда "покладе душу й діло" у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022
Про це повідомляє Асоціяація футзалу України.
За словами Шотурми, збірна України об'єднана метою перемогти Росії та вийти в фінал Євро-2022.
"Формат чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда є дуже згуртованою. Ми об’єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу. Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз – хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети", – сказав капітан збірної України Петро Шотурма.
Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) сьогодні, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
- 1 лютого стало відомо, що у півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з Росією.
- 2 лютого колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв побажав збірній Росії перемоги у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.
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