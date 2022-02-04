Положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу, - капітан збірної України з футзалу перед матчем з Росією на Євро-2022

Про це повідомляє Асоціяація футзалу України.



За словами Шотурми, збірна України об'єднана метою перемогти Росії та вийти в фінал Євро-2022.



"Формат чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда є дуже згуртованою. Ми об’єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу. Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз – хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети", – сказав капітан збірної України Петро Шотурма.



Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) сьогодні, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.