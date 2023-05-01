Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Я б хотіла знову сказати про героїчну роботу наших рятувальників. Ми знову довели, що ми герої без зброї. Також хотіла б подякувати за допомогу місцевому населенню, які в перші години допомагали нам розбирати завали. Ми дуже вдячні і волонтерам, які в перші години трагедії організовувались, допомогали нашим рятувальників", - розповіла Норовкова.

Речниця ДСНС зауважила, що дні після обстрілу в Умані були дуже емоційними.

"В Умані до розбору завалів було залучено понад 30 одиниць техніки та 150 осіб особового складу. Весь світ побачив як наші психологи працювали з людьми, які постраждали від ракетного удару росіян. Це були родичі загиблих та люди, яким вдалось врятуватись. Для нас ці дні були дуже важкими та емоційними. Сподіваємось, що перемога близько", - додала вона.