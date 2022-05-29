До середини червня білоруським рятувальникам роздадуть зброю

Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський, передає БЕЛТА.

"Лукашенко мені поставив завдання і визначив необхідність підготовки білоруських рятувальників для дій в особливих умовах. Перше - проблеми, пов'язані з масовими заворушеннями. Також у разі збройного конфлікту та агресії щодо нашої країни", - сказав він.

Міністр додав, що також є задача озброїти рятувальників табельною зброєю.

"До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - підсумував Синявський.