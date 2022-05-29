До середини червня білоруським рятувальникам роздадуть зброю
До 15 червня рятувальникам у Білорусі роздадуть табельну зброю, їх зможуть залучати під час акцій протестів та військового конфлікту
Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський, передає БЕЛТА.
"Лукашенко мені поставив завдання і визначив необхідність підготовки білоруських рятувальників для дій в особливих умовах. Перше - проблеми, пов'язані з масовими заворушеннями. Також у разі збройного конфлікту та агресії щодо нашої країни", - сказав він.
Міністр додав, що також є задача озброїти рятувальників табельною зброєю.
"До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - підсумував Синявський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе