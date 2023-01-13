До "Шахтаря" повертається Ракицький, який з 2019 по 2022 рік грав у Росії, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Террікон".

За інформацією джерела, "Шахтар" і Ракицький вже домовились про трансфер. Найближчими днями захисник приєднається до донецької команди, яка проводить тренувальний збір у Туреччині.

33-річний Ярослав Ракицький з липня до грудня 2022 року виступав за турецький "Адана Демірспор". У березні після початку повномасштабної російської агресії проти України футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року. Решту кар'єри він провів у "Шахтарі".

Центральний захисник зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

2 березня Ярослав Ракицький оголосив, що залишає російський "Зеніт".

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