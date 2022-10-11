До України повернулись 37 депортованих окупантами дітей

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що наприкінці серпня окупанти незаконно вивезли 37 дітей з Харківської області до російського смт Кабардінка, що біля Геленджика. Зазначається, що у всіх дітей є батьки.

Мінреінтеграції розповідає, що процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.

Наразі родини знаходяться в шелтерах для внутрішньо переміщених осіб у селах Білки та Горінчово на Закарпатті. Мінреінтеграції повідомило, що комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА, речі першої необхідності передали міжнародні організації.

6 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що у зв'язку з контрнаступом ЗСУ окупанти на Херсонщині пропонують "оздоровити" дітей в анексованому Криму, аби взяти у заручники. 9 жовтня він повідомив, що з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині російські загарбники вивезли 12 автобусів зі своїми сім'ями до Криму.

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