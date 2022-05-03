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До Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди

3 травня, 2022 вiвторок
17:30
війна з Росією

Люди з Азовсталі прибули до Запоріжжя. На місці їм надають всю необхідну допомогу

Про це повідомила Маріупольська міська рада у telegram з посиланням на міністерку реінтеграції Ірину Верещук. 

За її словами евакуювали 156 людей. Вона додала, що кілька сотень людей залишаються на території підприємства. 

"Ми вдячні всім учасникам евакуаційної місії – представникам ООН, Міжнародного Червоного Хреста та міністру Ірині Верещук. Завдяки об’єднанню зусиль нам вдалося врятувати маріупольців з цього пекла", – сказав міський голова Вадим Бойченко.
 

 
  • 25 квітня Ірина Верещук повідомила, що на заводі Азовсталь у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених.
  • 26 квітня військовослужбовці полку "Азов", які протистоять російським окупантам у Маріуполі, передали фото з військового шпиталю на заводі "Азовсталь", де вони перебувають разом із цивільними маріупольцями.
  • 29 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина повідомив, що ситуація на окупованому металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі виходить за межі гуманітарної катастрофи.
  • У суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
  • 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
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