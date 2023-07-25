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Головна Наука Повз Землю пролетить астероїд розміром з авіалайнер

Повз Землю пролетить астероїд розміром з авіалайнер

25 липня, 2023 вiвторок
13:30
Наука Астероїд

Астероїд 2018 BG5 підійде до Землі на відстань 4,1 млн км під час максимального зближення 27 липня. Ця відстань є невеликою з астрономічної точки зору

Про це інформує HiTech та MSN.

За даними NASA, існує близько 1,3 млн відомих астероїдів, і один з них наближається до Землі.

Повідомляється, що виявлено астероїд 2018 BG5, який прямує до Землі.

Він підійде на відстань 4,1 мільйона кілометрів під час максимального зближення 27 липня. Астероїд рухається зі швидкістю 30 094 км/год.

"Хоча ця відстань може здатися значною, вона відносно невелика з точки зору астрономічних вимірювань, враховуючи величезні розміри астероїда", - йдеться в повідомленні.

Астероїд 2018 BG5 належить до групи Аполлона - астероїдів, що перетинають Землю з великими піввісними, більшими за земні. Ця група названа на честь астероїда Аполлон 1862, відкритого у 1930-х роках німецьким астрономом Карлом Рейнмутом.

Центр дослідження навколоземних об’єктів NASA (CNEOS) використовує дані з телескопів для визначення найімовірнішої орбіти астероїда. Для оцінки ймовірності зіткнення та уточнення орбіти, новий Sentry II НАСА використовує новий алгоритм, що вибирає випадкові точки в області невизначеності. Це дозволяє Sentry-II зосередитися на менш імовірних сценаріях зіткнення.

  • У червні повз Землю пролітав не один астероїд. 6 червня це був 2023 KW2, завбільшки 61 м. 15 червня - потенційно небезпечний астероїд довжиною у 488 м. А 20 червня - астероїд 2023LT1, який летів на максимально близькій до Землі за космічними мірками відстані.
  • Також 7 липня зі швидкістю 77 940 км/год поблизу Землі пролітав астероїд 2019 LH5.  

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