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Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили режим "тиші"

7 жовтня, 2021 четвер
07:55

6 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів. 

В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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обстріл
окупанти
ООС
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