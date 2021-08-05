Доба в ООС: росіяни гатили артилерією, гранатометами та кулеметами по Водяному, Південному, Красногорівці, Галицинівці та Авдіївці

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.



Від початку доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку росіян.



Поблизу міста Авдіївка російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Під н.п. Галицинівка ворог використав артилерію 122-го калібру проти наших захисників.



В напрямку Південного окупанти вели кулеметний вогонь по українських позиціях.



На Приазов’ї під Водяним російські найманці застосували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.



В районі Красногорівки противник відкрив вогонь по нашим захисникам з протитанкових гармат.



Внаслідок обстрілу російсько - окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель 1965 р.н., пошкоджена жила п'ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.



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Крім того, на Луганщині зафіксували проліт БПЛА "Орлан-10" російського виробництва з перетином лінії розмежування.



На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат серед наших захисників немає.

