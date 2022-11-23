Про це йдеться в тексті підозри, опублікованій на сайті Офісу генпрокурора України.

Про підозру в державній зраді оголосив слідчий УСБУ у Вінницькій області.

За матеріалами слідства, Дмитро Табачник не пізніше ніж 1 травня 2022 року погодився на співпрацю з представниками федеральної служби безпеки Російської Федерації та вирішив допомагати їм у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, як зазначають слідчі, Табачник організовував та координував діяльність так званих керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей Володимира Сальдо і Євгена Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до проведення референдумів.

1 травня 2022 року Табачник допомагав Сальдо й Балицькому сконтактувати із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутницьким "для організації та налагодження представниками окупаційної влади процесів у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях вказаних областей".

Як стверджують слідчі, 18 червня 2022 року Табачник, виконуючи вказівку вищого керівництва Росії, листувався з Володимиром Сальдо, щоб організувати тому зустріч з "міністром МНС" тимчасово окупованого Криму й вирішити питання, "пов’язані зі створенням (відновленням) служби з надзвичайних ситуацій, підписанням договору про співпрацю з "управлінням внутрішніх справ Херсонської області" та створенням служби "112".

25 та 26 липня Табачник збирав у Сальдо й Балицького відомості про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, людей, виборчих дільниць. Ці дані подав у доповідній записці на ім’я заступника голови уряду РФ про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів.

16 серпня Табачник писав у телеграмі абоненту на ім’я "Олег Владимирович Козлов" (вважається співробітником 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ) і повідомив, що "керівник Запорізької ВЦА" Балицький некомпетентний у створенні мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також зазначив про неналежне зберігання вакцин та інсулінів.

Дмитра Табачника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненні в умовах воєнного стану. В разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення.

Табачник був міністром освіти за часів президента Віктора Януковича. 2014 року він покинув Україну.

У липні 2015 року СБУ оголосила Табачника в розшук. А в листопаді 2015-го було арештовано маєток і землю матері Табачника в межах кримінального розслідування про розтрату на суму 35 млн грн.

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