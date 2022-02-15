Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ "Додаткові територіальні претензії до України": посол ЄС відреагував на постанову Держдуми про визнання "ЛДНР"

"Додаткові територіальні претензії до України": посол ЄС відреагував на постанову Держдуми про визнання "ЛДНР"

15 лютого, 2022 вiвторок
14:46
Світ Матті Маасікас

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що визнання Росією "незалежності" угрупувань "ДНР" та "ЛНР" створить додаткові територіальні претензії Москви до Києві

Про це він написав у своєму Twitter.

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - прокоментував Маасікас схвалення постанови про звернення Держдуми РФ до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР" 15 лютого.
 

 
  • Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". 
  • У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
війна з Росією
ОРДЛО
Держдума РФ
ЛДНР
Читайте також:
путін шойгу автомат
14 лютого, 2022 понедiлок
Бомби на Україну можуть впасти за кілька хвилин після наказу Путіна, - заступник міністра оборони Британії
Порошенко
14 лютого, 2022 понедiлок
Порошенко на погоджувальній раді: якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО – це позиція Зеленського
13 лютого, 2022 неділя
Путін невдоволений останньою розмовою з Байденом
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.08
    Купівля 28.08
    Продаж 28.52
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 лютого
16:23
Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну після 2024 року та назвав умови
16:22
Олександр Ткаченко
В Україні до Дня єднання пройде телемарафон, - Ткаченко
16:19
Олександр Мусієнко
"Росія готується до введення додаткових військ в ОРДЛО", – Олександр Мусієнко
16:07
В Україні з'явиться оператор систем накопичення електроенергії
15:54
ДТП із кортежем Ярославського: з моргу зникли речі загиблого, поліція відкрила провадження
15:40
Аліна Паш
Прикордонники не видавали довідку переможниці нацвідбору на Євробачення-2022 Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом, - ДПСУ
15:39
Збирала розвіддані для підготовки вибухів проти підрозділів СБУ в зоні ООС: на Луганщині затримали агентку "ЛНР"
15:32
Порошенко
Порошенко про рішення Держдуми: Україна має повне право відмовитися від Мінських домовленостей
15:26
ПЗРК Stringer
Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger
15:16
Захист прав, популяризація української культури, фестивалі: Рада схвалила за основу законопроєкт про держпідтримку кінематографії
15:13
ОБСЄ
РФ відмовилась брати участь у зустрічі ОБСЄ, скликаній на запит України
15:03
Російська агресія проти України
Підбурював українських офіцерів до держзради: в Україні судитимуть адмірала ЗС РФ
15:02
Оновлено
Коріне Сутер
Олімпіада-2022: Усі медалісти 11-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
14:51
Українським чиновникам можуть заборонити виїзд з країни на період воєнного стану
14:49
Михайло Подоляк
Пропозиція Держдуми РФ визнати "ЛДНР" ускладнить ситуацію в Європі, - Подоляк
14:48
паспорт РФ
Росія видала понад 773 тис. російських паспортів у ОРДЛО, - депутат Держдуми
14:42
Кабмін
Уряд доручив створити інформаційну платформу "UAразом" для інформування про ситуацію з безпекою
14:41
Оновлено
Богдан Цимбал
Олімпіада-2022: Усі результати українців у 11-й день Ігор у Пекіні
14:30
терорист "ДНР"
Планував воювати проти України після трирічної паузи: СБУ викрила терориста "ДНР"
14:23
Оновлено
Олександр Окіпнюк
Пекін-2022: Олімпійський чемпіон Абраменко та Окіпнюк виступлять у головному для України на Іграх фіналі
14:18
посвідчення ветерана війни
Нардепи ухвалили закон про спорт ветеранів війни
14:12
Підприємства групи Ferrexpo успішно пройшли міжнародний аудит SMETA
14:08
Збігнєв Рау
Очільник ОБСЄ Рау ініціює нові перемовини щодо безпеки в Європі
14:03
Верховна Рада
Рада заборонила використання образів дітей у продукції еротичного характеру
14:01
Каміла Валієва
Не лізьте в аптечку дідуся, не приймайте його ліки: Найкращий бомбардир ЧС з футболу відреагував на допінговий скандал з росіянкою на Олімпіаді-2022
13:53
Дмитро Пєсков
"Кампанія з нагнітання напруженості в Європі": Пєсков відреагував на інформацію про можливе нове вторгнення РФ в Україну 16 лютого
13:41
"Бийся!". Українська пенсіонерка з карабіном вразила світові ЗМІ
13:35
Наталка Діденко
Мороз, дощ і мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду 16 лютого
13:27
Дмитро Кулеба
Латинська Америка та Океанія приєдналися до протистояння російському тиску на Україну, - Кулеба
13:15
НАТО солдат
Португалія долучиться до сил швидкого реагування НАТО
13:14
Олаф Шольц
Олаф Шольц відмовився робити ПЛР-тест у російських медиків перед зустріччю з Путіним
13:04
Наживо
Віктор Ягун
"Чи нападе Путін?". Генерал-майор СБУ Віктор Ягун у стрімі з Сергієм Руденком
12:54
У Верховній Раді 180 депутатів є боржниками, - Youcontrol
12:48
тероборона
Рада ухвалила за основу законопроєкт про застосування тероборони у районах бойових дій разом із Об’єднаними силами
12:44
Викладали іноземцям російською: у двох медичних університетах України порушили мовний закон
12:41
Замах на нардепа Мосійчука біля "Еспресо": прокуратура завершила досудове розслідування щодо двох підозрюваних
12:36
Дума
Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
12:33
літак
Міноборони Тайваню заявило про порушення повітряного простору китайським літаком
12:32
"Гарантували безпеку для всіх перевізників": в Украеросі заявили про відсутність підстав для обмеження польотів над материковою Україною
12:28
В Україні збільшився тариф на лікування онкохворих дітей, - Ляшко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV