"Додаткові територіальні претензії до України": посол ЄС відреагував на постанову Держдуми про визнання "ЛДНР"

Про це він написав у своєму Twitter.



"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - прокоментував Маасікас схвалення постанови про звернення Держдуми РФ до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР" 15 лютого.



Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.