"Додаткові територіальні претензії до України": посол ЄС відреагував на постанову Держдуми про визнання "ЛДНР"
Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що визнання Росією "незалежності" угрупувань "ДНР" та "ЛНР" створить додаткові територіальні претензії Москви до Києві
Про це він написав у своєму Twitter.
"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - прокоментував Маасікас схвалення постанови про звернення Держдуми РФ до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР" 15 лютого.
- Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
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