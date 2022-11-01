Документальний фільм Ольги Журби "Назовні" покажуть на чотирьох міжнародних кінофестах

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"У листопаді фільм буде продемонстровано на чотирьох міжнародних кінофестивалях: Verzio International Human Rights Documentary Film Festival в Угорщині, ARKTISEN UPEETA у Фінляндії, Montreal International Documentary Festival у Канаді та ZINEBI International Film Festival в Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, також зазначається, що дебютна повнометражна стрічка режисерки розповідає історію хлопця Роми, який 13-річним юнаком перебував на барикадах Майдану, а у 18 намагається вижити в маленькому кримінальному провінційному містечку.

Фільм створено у копродукції трьох країн: України (кінокомпанія Moon Man), Нідерландів (Tangerine Tree) та Данії (Final Cut for Real).

7 жовтня повідомлялося, що переможцем національного конкурсу 6-го Kharkiv MeetDocs, який відбувся, через війну, в Києві, став фільм Ольги Журби "Назовні".

24 жовтня стало відомо, що драма Крістіни Тинькевич про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості, отримала приз кінокритиків кінофестивалю CinEast Festival.

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