Документальний фільм Ольги Журби "Назовні" покажуть на чотирьох міжнародних кінофестах
Документальний фільм Ольги Журби "Назовні" покажуть на чотирьох міжнародних кінофестивалях - в Угорщині, Іспанії, Фінляндії та Канаді
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
"У листопаді фільм буде продемонстровано на чотирьох міжнародних кінофестивалях: Verzio International Human Rights Documentary Film Festival в Угорщині, ARKTISEN UPEETA у Фінляндії, Montreal International Documentary Festival у Канаді та ZINEBI International Film Festival в Іспанії", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, також зазначається, що дебютна повнометражна стрічка режисерки розповідає історію хлопця Роми, який 13-річним юнаком перебував на барикадах Майдану, а у 18 намагається вижити в маленькому кримінальному провінційному містечку.
Фільм створено у копродукції трьох країн: України (кінокомпанія Moon Man), Нідерландів (Tangerine Tree) та Данії (Final Cut for Real).
- 7 жовтня повідомлялося, що переможцем національного конкурсу 6-го Kharkiv MeetDocs, який відбувся, через війну, в Києві, став фільм Ольги Журби "Назовні".
- 24 жовтня стало відомо, що драма Крістіни Тинькевич про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості, отримала приз кінокритиків кінофестивалю CinEast Festival.
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