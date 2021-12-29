Долар в Україні здешевшав за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,84 грн, 10 російських рублів - 3,7 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,15 грн, продають - по 27,22 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,06 грн до 27,19 грн, продажу - від 27,14 грн до 27,35 грн.



Напередодні, 28 грудня, офіційний валютний курс становив 27,23 грн/$, 30,82 грн/євро, 3,7 грн за 10 російських рублів.



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