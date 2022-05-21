Долетіти майже неможливо: Зеленський розповів, як до Азовсталі гвинтокрилами доправляли ліки, харчі та зброю

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю журналістам національного телемарафону.

За його словами, під час оборони Маріуполя загинула дуже велика кількість льотчиків, які гелікоптерами доправляли до міста провізію заблокованим українським військовим та забирали поранених.

"Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, долетіти до Азовсталі, майже неможливо і привезти зброю, ліки, харчі, воду, забрати поранених - все це відбувалося. Дуже багато речей відбувалося, які ніхто офіційно не міг коментувати. Тому що коридорів повітряних до Азовсталі не було через потужну російську ППО.

Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% вони не повертаються, летіли туди", - розповів Зеленський.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

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