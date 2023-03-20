Долучайтесь до Еспресо, Україна переможе!
Журналісти Еспресо цілодобово працюють на українському інформаційному фронті
Ми готуємо для вас об’єктивну, актуальну, найважливішу інформацію та оперативно розповідаємо про події, які впливають на життя України. За час повномасштабної російської агресії, ми запустили для вас спеціальні інформаційні проєкти та залучили до співпраці найкращих військових аналітиків.
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Анастасія Равва, головна редакторка телеканалу “Еспресо”
Сергій Руденко, головний редактор сайту Espreso.tv
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