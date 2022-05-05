Долучитися до відновлення Ірпеня приїхали близько 120 архітекторів з усієї України, - голова гумштабу Київщини Кулеба
Близько 120 архітекторів з усієї України прибули до Ірпеня, аби долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку міста
Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.
"Вдячні усім проєктантам, хто відгукнувся на запрошення, - написав він.
- Нагадаємо, в Ірпені почали відновлювати об'єкти критичної інфраструктури.
- Раніше до Ірпеня проклали водогін з Києва, місто отримуватиме воду зі столичних станцій. Роботи з відновлення систем профінансували благодійні організації, у тому числі Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні.
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