Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Наелся аж дышать тяжело - с пайка рис куринный с овощами, а сверху еще аджики", - розповів рашист.

Дружина здивувалася звідки у окупантів аджика, а чоловік каже: "А где бл*ть, домов вот сколько, зашел, смародерничал и все".

"Должны поменять нас сейчас, до 15-го, либо после. Конкретно нашу роту, потому что нас осталось мало - 200-е, 300-е", додав - рашист.

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.

У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.

ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому .

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