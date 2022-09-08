"Домов вот сколько, зашел, смародерничал и все": окупант розповів про кражі їжі у мирного населення, - перехоплення
Російський загарбник розповів дружині про мародерство та заміну підрозділу через втрати на фронті в Україні
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"Наелся аж дышать тяжело - с пайка рис куринный с овощами, а сверху еще аджики", - розповів рашист.
Дружина здивувалася звідки у окупантів аджика, а чоловік каже: "А где бл*ть, домов вот сколько, зашел, смародерничал и все".
"Должны поменять нас сейчас, до 15-го, либо после. Конкретно нашу роту, потому что нас осталось мало - 200-е, 300-е", додав - рашист.
- ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.
- У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.
- ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому .
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