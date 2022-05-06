Донецька область: російська армія вбила ще трьох мирних жителів, 31 - поранені
За день 5 травня стало відомо, що росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого у Лимані та двох людей, які загинули раніше – у Часовому Ярі та Новомихайлівці. Крім того, у Бахмуті померла одна людина, поранена на Луганщині. Ще 5 поранених у Луганській області отримали в Бахмуті медичну допомогу", - йдеться у звіті Кириленка.
Голова Донецької області також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, 5 травня російські ракети поцілили в житлові райони Краматорська, поранено 25 людей.
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