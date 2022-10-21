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Допомагав окупантам тікати через ліс: СБУ затримала колаборанта на Донеччині

21 жовтня, 2022 п'ятниця
10:22
війна з Росією на фото: затримання

СБУ на Донеччині затримала чоловіка, який допомагав росіянам тікати від контрнаступу ЗСУ через ліс

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, чоловік повідомляв загарбникам про перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації Лиманської громади. Також він показував росіянам домівки фермерів, які виїхали з області. Їх окупанти спершу розграбовували, а потім заселяли туди своїх солдатів і маскували техніку. Усі отримані дані російська армія використовувала для масових репресій проти місцевих жителів.

Крім того, ворожий поплічник під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині допомагав загарбникам тікати від українських захисників лісовими стежками. Після цього він намагався переховуватися від правосуддя, однак правоохоронці викрили його одразу після деокупації району.

СБУ зазначила, що затриманий є мешканцем села Старий Караван.

Наразі чоловікові оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

  • 20 жовтня затримали чоловіка чоловіка, який у своєму телеграм-каналі оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Прикарпатті. Пізніше воно потрапило до телеграм-каналу з мільйонною аудиторією, після чого вже опинилося в російських телеграм-каналах.

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Новини
СБУ
російська армія
Донеччина
колаборанти
деокупація України
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