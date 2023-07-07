Допомогу Україні підтримує 65% громадян країн – членів НАТО, – опитування
Близько двох третин опитаних громадян країн Альянсу вважають, що вторгнення Росії в Україну вплинуло на безпеку їхньої країни
Про це йдеться в дослідженні громадської думки, яке НАТО провело в країнах Альянсу перед самітом у Вільнюсі.
Загалом підтримка НАТО в країнах залишається сильною, як і підтримка продовження допомоги Україні.
Так, за даними дослідження, 65% респондентів підтримують продовження надання допомоги Україні з боку їхніх країн.
Фото: nato.int
А близько двох третин респондентів Альянсу вважають, що вторгнення Росії в Україну вплинуло на безпеку їхньої країни (64%).
Фото: nato.int
Більшість респондентів вважають НАТО важливим для майбутньої безпеки їхньої країни (73%), а 70% проголосували б за те, щоб їхня країна залишилася членом НАТО, на референдумі. Підтримка збереження або збільшення витрат на оборону становить 73%.
Більшість опитаних погодилися з думкою, що їхня країна повинна захищати іншого члена НАТО в разі нападу (64%), а 62% – що членство в НАТО зменшує ймовірність іноземного нападу.
Трохи більш ніж половина респондентів негативно ставляться до Китаю (54%), а дві третини негативно ставляться до Росії (66%). Ці обидва показники не змінилися від часу попереднього опитування, проведеного рік тому.
Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році НАТО замовило опитування у 31 країні Альянсу. Опитування оцінює громадську думку в країнах-членах Альянсу, включаючи підтримку членства в НАТО, колективної оборони та витрат на оборону.
- 11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.
- Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.
- Президент Володимир Зеленський 6 липня наголосив, що від НАТО Києву потрібен чіткий сигнал, що Україна буде членом Альянсу
- 7 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс домовляться про пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО. І висловив сподівання, що на саміті у Вільнюсі лідери НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу.
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