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Зеленський: Нам потрібен чіткий сигнал того, що Україна буде в НАТО, а не просто "двері відчинені"

7 липня, 2023 п'ятниця
01:18
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що від НАТО Києву потрібен чіткий сигнал, що Україна буде членом Альянсу 

Про це він сказав у Празі 6 липня під час спільної з очільником Чехії Петром Павелом пресконференції.

"Ідеальне очікування від саміту НАТО – щоб нас запросили. Просто має бути запрошення. Я розумію, що можуть бути складнощі з консенсусом усіх членів Альянсу. Хтось ще озирається на Москву й боїться Росії", – зазначив Зеленський. 

Він додав, що Київ "потребує мотивації та чесності у відносинах з НАТО". 

"Нам потрібен якийсь чіткий сигнал від НАТО про те, що Україна буде в Альянсі. Не про те, що двері для нас відчинені – цього замало. А про те, що Україна там буде. Альянс збереться у будь-якому випадку, але в НАТО має бути перемога. От щодо Швеції члени НАТО не знайшли спільного сигналу. І рішення про її членство наразі немає. Запрошення України в тому чи іншому вигляді немає. У чому успіх Альянсу? Мені здається, НАТО має продемонструвати успіх і єднання усьому світу, своїм суспільствам і Росії", – сказав він. 

Зеленський наголосив: є розуміння того, що на полях саміту обговорюватимуть і інші важливі для України речі, зокрема пакети підтримки. 

"І це теж для нас дуже важливо. Саміт дає змогу домовлятися про додаткову підтримку українських воїнів", – додав президент України.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

6 липня військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі Еспресо припустив, що на саміті НАТО Україна може отримати статус основного союзника США поза Альянсом. За таким принципом США співпрацюють з Єгиптом, Ізраїлем, Тайванем, Японією та іншими країнами.

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