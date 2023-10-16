Дослідники з Данії з'ясували, що найвідомішим вікінгом була жінка
Тіра, мати Гаральда Блютуза, могла бути найвідомішою жінкою-вікінгом та ключовою фігурою у формуванні данського королівства та мати власну владу. Аналіз рунічних каменів підтверджує її вплив та статус
Про це повідомляє Science Alert.
Гаральд Блютуз, відомий вікінгський лідер, вважався найвідомішим монархом Данії. Однак, виявилося, що перед ним існував ще один великий правитель - Тіра, мати Гаральда.
Науковці пов'язують правління Тіри з розширенням укріплень Даневірке, що захистило Данію від німецького вторгнення.
"Згадки про Тіру на рунічних каменях свідчать про те, що вона була ключовою фігурою у формуванні данського королівства", - кажуть дослідники з Національного музею Данії, Шведської ради національної спадщини та Адміністративної ради округу Західної Швеції.
На одній групі каменів, що знайдені в Єллінгу, Тіра вшановується як "сила/порятунок Данії". Також є група каменів, відомих як Камені Равнунге-Туе, які згадують Тіру як "леді" або "королеву".
Дослідники встановили зв'язок між обома групами каменів і підозрюють, що це одна й та сама особа. Ретельний аналіз техніки різьблення та рун свідчить про те, що всі камені були витесані Равнунге-Туе, відомим різьбярем того часу.
Знайдено менше десяти каменів, присвячених жінкам, і чотири з них, ймовірно, присвячені Тірі. Ці факти говорять про те, що вона була впливовою жінкою, яка мала власний статус, землю і владу.
"Якщо ми визнаємо, що руни були гранітними проявами статусу, родової приналежності та влади, ми можемо припустити, що Тіра дійсно була королівського, ютландського походження", - пишуть автори, маючи на увазі Ютландію, півострів на північному заході Європи, до складу якого входить Данія.
Останні дослідження підтверджують, що жінки-вікінги воювали пліч-о-пліч з чоловіками. Існує можливість, що Тіра очолювала ранні вікінгські походи. Це свідчить про те, що жінки володіли значним впливом і становили важливу частину вікінгського суспільства.
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Двоє студентів, Люк Фаррітор і Юсеф Надер, виявили перше повне слово зі скриптів на сувоях, використовуючи штучний інтелект. Це слово - "πορϕυρας" - означає "пурпурний". Вважається, що це може стосуватися одягу або рангу.
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