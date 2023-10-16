ШІ розшифрував написи на стародавньому сувої часів виверження вулкану Везувія

Про це повідомляє Science Alert.

У березні вчені з Університету Кентуккі запустили проект Vesuvius Challenge, опублікувавши тисячі рентгенівських зображень обвуглених сувоїв з Геркулануму.

Поховані після виверження Везувію у 79 році н.е., сувої не були виявлені до 18 століття, доки робітники не натрапили на залишки розкішної вілли, яка, ймовірно, належала Луцію Кальпурнію Пізо Цезоніну, тестю Юлія Цезаря.

Наразі двоє студентів претендують на перші премії: Люк Фаррітор, студент комп'ютерних наук з Університету Небраски-Лінкольна, та Юсеф Надер, аспірант з біоробототехніки з Вільного університету Берліна в Німеччині.

Фаррітор і Надер незалежно один від одного ідентифікували слово "πορϕυρας" (або "porphyras", використовуючи сучасні грецькі символи), що означає "пурпурний" - це перше повне слово, яке вдалося розшифрувати зі скриптів за допомогою програмного забезпечення зі штучним інтелектом.

У Стародавньому Римі пурпурний був важливим кольором, який часто уособлював багатство і статус. Вважається, що це слово могло стосуватися одягу або рангу, хоча для того, щоб знати напевно, потрібен подальший аналіз сувоїв.

У серпні Фаррітор навчив ШІ працювати з патерном "потріскування", виявленим на сувої, - малюнком, який може вказувати на сліди від чорнила. Коли штучний інтелект виявив більше потріскувань і мазків чорнила, нові навчальні дані означали, що він став краще розпізнавати інші візерунки, і врешті-решт з'явилося слово "porphyras".

Надер також використовував підхід машинного навчання, але навчав ШІ шукати фігури на зображеннях, які виглядали так, ніби вони могли бути літерами. Коли ШІ ідентифікував нові шаблони, показуючи йому, як ці шаблони мають виглядати - вдалося виділити слово "porphyras", а також деякі сусідні літери.

Маючи достатню кількість навчальних даних, ці механізми ШІ здатні помічати дуже незначні зміни текстури на рентгенівських знімках, виявляючи мазки чорнила, невидимі для людського ока.

Головний приз Vesuvius Challenge - 700 тисяч доларів - дістанеться тому, хто зможе прочитати чотири або більше уривків з одного з цих згорнутих сувоїв.