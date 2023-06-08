Дослідження: 71% опитаних росіян вважають, що платити Україні репарації не потрібно

Про це він розповів в етері Еспресо.

Керівник ІКАР (Інститут Конфліктології та Аналізу Росії) дав коментар стосовно результатів загальноросійського соціологічного дослідження, яке було проведено інститутом з метою вивчення ставлення російського суспільства до репарацій Україні та трибуналу щодо РФ.

"Ми ставили питання росіянам, як має поставитися російська влада та Росія загалом до міжнародного трибуналу, визнавати його чи ні. І 55% вважає, що Росії його не треба визнавати. А також ми дослідили ставлення росіян до репарацій, якщо такі будуть призначені на відновлення України, то як має вчинити їхня держава. І 71% з опитаних росіян вважають, що не потрібно Росії виплачувати жодних репарацій, оскільки це покаже її слабкість. Важливо зазначити, що розбіжностей у думках між старшим, середнім поколінням та молоддю не дуже багато. Як серед молоді більшість вважає, що не треба платити репарацій, так і старше покоління притримується такої ж думки", - сказав доктор соціологічних наук.

Фото: ikar-thinktank.org

Фото: ikar-thinktank.or

Олександр Шульга підсумував, що поки ці результати оптимізму не дають у питанні, чи будуть росіяни у майбутньому, у постпутінській Росії, готові до виплати репарацій.