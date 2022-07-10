Про це він розповів виданню Інтерфакс-Україна.

"Проведення довиборів до Верховної Ради України для обрання народних депутатів України замість Дмитра Лубінця та Вадима Новинського стане можливим лише після завершення в Україні воєнного стану", - наголосив Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що коли парламент підтримав призначення Дмитра Лубінця на посаду омбудсмана, той склав повноваження нардепа. Так, у Верховній Раді "з'явилася вакансія". Зараз посада залишатиметься вільною, адже, за законом, вибори під час воєнного стану проводити не можна.

Крім того, Верховна Рада підтримала складання депутатських повноважень Вадимом Новинським.

"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді України, - це 420 народних депутатів", - зауважив голова парламенту.

1 липня Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця новим омбудсманом.

8 липня парламент припинив повноваження нардепа Вадима Новинського.

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