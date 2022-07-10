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Довибори нардепів до Ради можливі тільки після війни, - Стефанчук

10 липня, 2022 неділя
11:26
Суспільство Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що довибори нардепів замість тих, хто склав повноваження, можливі лише після війни

Про це він розповів виданню Інтерфакс-Україна.

"Проведення довиборів до Верховної Ради України для обрання народних депутатів України замість Дмитра Лубінця та Вадима Новинського стане можливим лише після завершення в Україні воєнного стану", - наголосив Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що коли парламент підтримав призначення Дмитра Лубінця на посаду омбудсмана, той склав повноваження нардепа. Так, у Верховній Раді "з'явилася вакансія". Зараз посада залишатиметься вільною, адже, за законом, вибори під час воєнного стану проводити не можна.

Крім того, Верховна Рада підтримала складання депутатських повноважень Вадимом Новинським.

"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді України, - це 420 народних депутатів", - зауважив голова парламенту.

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Новини
Україна
Верховна Рада
вибори
Вадим Новинський
Руслан Стефанчук
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