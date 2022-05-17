Про це 93-я ОМБр Холодний Яр пише на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Трофейний танк окупантів тепер опановує командир 93-ї бригади Олександр.

"До початку повномасштабної війни я був інструктором у навчальному центрі "Десна". По мобілізації потрапив до лав 93-ї. У Десні я їздив на танках Т64, Т72. Також там були і танки Т80, але старі моделі. А це новітня модель Т80 2020 року випуску. Вночі тепловізори на ньому гарно працюють. Видимість - до 5 кілометрів. На відстані до 3 кілометрів взагалі усе видно вночі – спостерігаємо іноді, як кабани бігають по полю. Танк, який ми забрали у окупантів, дуже хороший. Він вже став у нагоді під час важких боїв на Ізюмському напрямку", – розповідає холодноярівець.

Попередній танк бригади, Т64, пошкодили під час боїв. На щастя, екіпаж вдалося врятувати – тож, вони пересіли на трофейну машину.

"Зараз війна інша, не така, як у першу фазу – більш потужна, артилерійська. За нами постійно полюють росіяни, накривають артою 152 калібру, градами, мінометами. Біля наших позицій постійно літають російські Орлани, зависають, а потім іде артилерійський обстріл, який Орлан коригує вліво-вправо. Нам доводилося постійно змінювали позиції та фактично жити у танку. У нас просто не було іншого вибору, щоб вижити. Під час запеклих боїв жили так півтора тижні. З танку не вилазили ні в день, ні в ночі", – пригадує боєць.

Як зазначають бійці, тих ворожих танків, які вони бачили, вже немає – всі вдалося знищити під час танкових дуелей із противником.

Я буду до останнього захищати Батьківщину, поки не виб’ємо ворога повністю. У мене сину 10 років, а донька зовсім маленька – 3 травня було 11 місяців. Це моя мотивація – захист рідної землі та власної родини, – говорить Олександр про свій бойовий дух.

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого збили з "дашки" ворожий безпілотник "Орлан".

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