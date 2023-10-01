Дронові удари в Курську, атака на аеропорт в Сочі та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Удари по Курську й влучання по будівлі МВС та "бавовна" у Сочі

Упродовж тижня від атак безпілотників страждала Курська область. Від ударів припиняли роботу електропідстанції, через що населені пункти залишалися без світла. Влучання також сталося у будівлю МВС у Курську. Крім того, не забували про звуки "бавовни" в інших регіонах РФ, що поблизу кордону з Україною. У неділю, 1 жовтня безпілотник навіть дістався до курортного російського Сочі.

Уранці понеділка, 25 вересня, у російському Курську лунали вибухи. Там російська ППО нібито збила два українські дрони. Згодом ще один безпілотник начебто упав у Курському районі. Влада заявила про роботу ППО і влучання дронів у приватні домівки та адміністративну будівлю, у ГУР кажуть, що влучили у будівлю міністерства внутрішніх справ.

Тієї ж ночі ще два безпілотники начебто збили над Брянською областю. Також напередодні увечері неділі, 24 вересня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українського безпілотника по Брянській області РФ.

А вже ввечері 25 вересня у Росії повідомили про масовану атаку на Бєлгородську та Курську області – начебто було збито 7 українських безпілотників, ще 4 – над Курською областю.

Наступного дня, 26 вересня повідомлялося, що український дрон скинув вибухівку на електропідстанцію у Курській області, залишивши 7 населених пунктів без світла. Таку інформацію у Службі безпеки України підтвердили.

У ніч з 26 на 27 вересня сталась пожежа та прогриміли вибухи в районі аеродрому Чкаловський. Очевидці писали про стовп полум'я у районі аеродрому та в Підмосков'ї.

У п'ятницю, 29 вересня, в Кремлі знову звинуватили Україну в обстрілі безпілотниками Курської області. Губернатор Роман Старовойт заявляв, що у слободі Білій Білівського району український дрон скинув два вибухові пристрої на підстанцію. У результаті один з трансформаторів загорівся, було знеструмлено 5 населених пунктів й лікарню. У терористичному Міноборони РФ тоді сказали, що начебто російська ППО вночі знищила 11 БПЛА: один над територією Калузької області та 10 – над Курською. Як згодом повідомляла "Українська правда" із посиланням на джерела в СБУ, українські безпілотники успішно атакували електричну підстанцію. Зазначається, що саме до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Вранці неділі, 1 жовтня, у Росії звинуватили Україну в обстрілі центрального ринку у Шебекіно Бєлгородської області, унаслідок якого начебто постраждали 3 людей. Також там заявили про атаку дронів на територію Краснодарського краю, де нібито російська ППО збила там один дрон. Ще 3 безпілотники начебто знищили над територією Смоленської області РФ, а місцева влада закликала жителів не виходити з дому без необхідності.

Крім того, на території міжнародного аеропорту Сочі відбулося падіння "невідомого об'єкта". Місцеві Telegram-канали писали, що зранку у місті пролунав гучний вибух та піднявся стовп диму. Через це там скасували всі рейси, а шість літаків перенаправляли на інший аеродром.

Атаки дронів на аеродром "Бельбек" та ракети над Джанкоєм

Неспокійно було окупантам й у Криму. Там з безпілотниками та ракетами "билися" зокрема у Севастополі, поблизу аеродрому "Бельбек" та в Джанкої. Російські загарбники останнім часом намагаються захиститися від ударів українських безпілотників, тому перекидають ППО та облаштовують нові захисні споруди.

У РФ заявили, що вночі 25 вересня черговими засобами ППО начебто були збиті чотири БПЛА над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією тимчасово окупованого Криму.

Вже увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у Севастополі та районі аеродрому "Бельбек". Було перекрито рух по Кримському мосту, а місцеві пабліки повідомили про ракети в небі над півостровом. Пролунало кілька вибухів, а гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявляв, що поблизу аеродрому нібито збили одну ракету.

Вранці 1 жовтня керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Джанкоєм сили ППО начебто збили ракету – від падіння осколків є руйнування складських приміщень. У міноборони РФ кажуть, що було дві ракети "Гром-2" – їх нібито виявили та перехопили у повітрі, але осколки впали у Джанкойському районі Криму.

За інформацією Центру національного спротиву, на тлі успішних атак українських військових по території тимчасово окупованого Криму росіяни почали посилювати оборону півострова, зокрема перекидати засоби ППО й облаштовувати нові захисні споруди.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк напередодні зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у севастопольських бухтах. Тому окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ. Згодом партизанський рух "Атеш" повідомляв, що російські бойові катери окупанти передислоковують дорогами суходолу, тому що бояться ударів українських морських дронів.

Також йшлося про те, що більшість співробітників псевдовлади тимчасово окупованого Криму перейшли на роботу з дому через загрозу українських ударів. Після серії ударів по військових об'єктах на окупованому півострові, зокрема через удар по штабу Чорноморського флоту РФ, росіяни почали кожен день затримувати місцевих жителів за підозрою у шпигунстві.

Думки експертів

Політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо" висловив думку, що незабаром ЗСУ за допомогою ATACMS матимуть змогу знищувати кримські аеродроми РФ, що відкриє нові перспективи для українського наступу. Він зауважив, що після оголошення США про надання ATACMS, виявилось, що це саме касетні ATACMS, які для фронтових подій ЗСУ вкрай необхідні. Важливо, що такими ракетами можна бити по аеродромах.

"Відсутність ворожої авіації на фронті - це велика можливість для українського наступу. Швидше за все, якщо Росія не забере найближчим часом літаки та гелікоптери, вони всі будуть перебиті. Це означає, що кримські аеродроми будуть виключені", – сказав Володимир Цибулько.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, ATACMS будуть потрібні Україні, щоб перекрити ті ділянки фронту та зусилля противника, які він здійснив, захищаючись від HIMARS з дальністю 80 км. Навіть сотня таких ракет на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, каже експерт.

Нагадаємо, що 28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

Водночас Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що противник буде затиснутий у глухий кут через брак достатньої кількості аеродромів та портів на території Росії, які можуть приймати військові літаки та кораблі. Для їхнього розміщення їм не вистачає майданчиків. За його словами, для росіян залишається тільки тікати від ЗСУ у Каспійське море, але і там не всі порти можуть приймати таку кількість військових кораблів.