Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини
Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула з Німеччини до України. Військові, які працюватимуть із нею, пройшли відповідну підготовку на початку грудня
Про це повідомив канал German Aid to Ukraine, який відстежує допомогу Україні від Німеччини.
Ідеться про другу батарею Patriot, яку в жовтні пообіцяв передати Україні федеральний канцлер Олаф Шольц.
Комплекс Patriot складається зі станції управління вогнем, станції радіолокації, 8 пускових установок і, ймовірно, близько 60 ракет.
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- У квітні ФРН передала Україні перший комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі.
- 1 грудня на одній із баз військово-повітряних сил Люфтваффе у Німеччині завершилася підготовка другої групи українських військових для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot. Очікувалося, що додаткову батарею Patriot в Україні розгорнуть узимку.
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