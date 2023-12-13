Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини

Про це повідомив канал German Aid to Ukraine, який відстежує допомогу Україні від Німеччини.

Ідеться про другу батарею Patriot, яку в жовтні пообіцяв передати Україні федеральний канцлер Олаф Шольц.

Комплекс Patriot складається зі станції управління вогнем, станції радіолокації, 8 пускових установок і, ймовірно, близько 60 ракет.

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