Про це інформує голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Другий парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи плануємо проводити восени у Празі. Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети - деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій", - пише речник Верховної Ради.

Стефанчук розповів, що говорив з головою палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Під час обговорення порушувалися питання посилення оборонної спроможності нашої держави, євроінтеграцію та євроатлантичний курс України.

"Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО", - додав Стефанчук.

Довідково. Кримська платформа - це міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму, консультаційно-координаційний формат, створений з ініціативи президента України. Метою платформи є підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, відповіді на зростання безпекових загроз, посилення міжнародного тиску на кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети -– деокупації Криму та повернення його Україні. Групи підтримки Кримської платформи утворені в Парламентській асамблеї НАТО, сеймасі Литви та сеймі Латвії.