Другий парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи планують провести восени у Чехії
Цієї осені у столиці Чехії Празі планують провести Другий парламентський саміт Кримської платформи
Про це інформує голова парламенту Руслан Стефанчук.
"Другий парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи плануємо проводити восени у Празі. Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети - деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій", - пише речник Верховної Ради.
Стефанчук розповів, що говорив з головою палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Під час обговорення порушувалися питання посилення оборонної спроможності нашої держави, євроінтеграцію та євроатлантичний курс України.
"Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО", - додав Стефанчук.
Довідково. Кримська платформа - це міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму, консультаційно-координаційний формат, створений з ініціативи президента України. Метою платформи є підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, відповіді на зростання безпекових загроз, посилення міжнародного тиску на кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети -– деокупації Криму та повернення його Україні. Групи підтримки Кримської платформи утворені в Парламентській асамблеї НАТО, сеймасі Литви та сеймі Латвії.
- У 2021 році в установчому саміті Кримської платформи в Києві взяли участь 46 міжнародних делегацій. Він зібрав представників усіх країн НАТО і ЄС. На саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.
- У 2022 році участь у другому саміті "Кримської платформи" підтвердили близько 60 іноземних учасників (країн і організацій), зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпеки.
- 25 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників першого парламентського саміту Кримської платформи заявив, що світ має зробити формат Кримської платформи стартом для інших платформ, які сприятимуть деокупації територій, які були колись поневолені РФ, - від Придністров'я та Абхазії до Північних територій.
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