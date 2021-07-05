Другий тиждень "Кіновернісажу просто неба": кінохіти, стрічки про Київ і справжні зірки українського кіно в літньому кінотеатрі у парку Шевченка
За задумом організаторів, кожен день тижня присвячується певній тематиці. Понеділок оголошено днем документальних стрічок, вівторок — історичних і ретроспективних фільмів, а середа уже традиційно є днем дитячого кіно
Четвер буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам. А у дні вікенду на глядачів чекає масове та пригодницьке кіно.
Також організатори змінили час початку сеансів.
Із п’ятниці 2 липня покази розпочинаються о 21:30.
Розклад:
- 5 липня — "Війна химер", реж. Анастасія та Марія Старожицькі, 2017 р.;
- 6 липня — "Тарас. Повернення", реж. Олександр Денисенко, 2019 р.;
- 7 липня — "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", реж. Михайло Костров, 2019 р. (дитяче);
- 8 липня — фільми про Київ, "Місто, яке зникає" (документальний), "Об’єктивно" (ігровий, короткометражний), реж. Віктор Придувалов.
Проєкт здійснює UP UA STUDIO і за підтримки Державного агентства України з питань кіно й за сприяння Київської міської державної адміністрації та Шевченківської РДА Києва вдруге проводить "Кіновернісаж просто неба".
Літній кінотеатр українського кіно в парку ім. Шевченка працюватиме з 25 червня до 25 серпня. Вхід на всі покази безкоштовний.
Захід вдруге відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кінематографа.
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