Другий тиждень "Кіновернісажу просто неба": кінохіти, стрічки про Київ і справжні зірки українського кіно в літньому кінотеатрі у парку Шевченка

Четвер буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам. А у дні вікенду на глядачів чекає масове та пригодницьке кіно.



Також організатори змінили час початку сеансів.



Із п’ятниці 2 липня покази розпочинаються о 21:30.



Розклад:

5 липня — "Війна химер", реж. Анастасія та Марія Старожицькі, 2017 р.;

6 липня — "Тарас. Повернення", реж. Олександр Денисенко, 2019 р.;

7 липня — "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", реж. Михайло Костров, 2019 р. (дитяче);

8 липня — фільми про Київ, "Місто, яке зникає" (документальний), "Об’єктивно" (ігровий, короткометражний), реж. Віктор Придувалов.

Проєкт здійснює UP UA STUDIO і за підтримки Державного агентства України з питань кіно й за сприяння Київської міської державної адміністрації та Шевченківської РДА Києва вдруге проводить "Кіновернісаж просто неба".Літній кінотеатр українського кіно в парку ім. Шевченка працюватиме з 25 червня до 25 серпня. Вхід на всі покази безкоштовний.Захід вдруге відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кінематографа.