Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

22-річний уродженець Івано-Франківщини є одним з учасників групи, яка влаштовувала вечірки в Києві, де чинили сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео та поширювали його в мережі.

Після рішення апеляційного суду підозрюваного доправили в СІЗО. Досудове розслідування триває.