Другого організатора п’яних вечірок у Києві взяли під варту та призначили 600 тис. грн застави
У вівторок, 18 квітня, Київський апеляційний суд збільшив заставу й узяв під варту ще одного з організаторів "п'яних вечірок" у столиці
Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
22-річний уродженець Івано-Франківщини є одним з учасників групи, яка влаштовувала вечірки в Києві, де чинили сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео та поширювали його в мережі.
Після рішення апеляційного суду підозрюваного доправили в СІЗО. Досудове розслідування триває.
- 1 лютого поліція в Києві затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат. До молодиків прийшли з обшуками. Тоді блогерів, які знущалися з дівчат та знімали це на відео, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Пізніше правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п'яних вечірок у Києві.
- 29 березня двох фігурантів справи – Ярослава Домбровського та Олега Захарова – звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі понад 400 тисяч гривень. Інший фігурант, Андрій Ярина, надалі лишився під вартою без права на заставу. Він отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту.
- Київський апеляційний суд 17 квітня ухвалив нове рішення щодо одного з організаторів "п’яних вечірок": його взяли під варту в залі суду та збільшили заставу до 536,8 тис. грн
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